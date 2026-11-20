Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп сам решает, как называть российского диктатора Владимира Путина, однако для Украины он остается врагом и убийцей.

Об этом Зеленский заявил 20 ноября в интервью CNN, комментируя высказывание американского президента, назвавшего Путина своим «другом».

Глава государства подчеркнул, что российские войска ежедневно убивают мирных жителей Украины. По его словам, после провала двух наступательных операций на фронте Россия усилила атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру.

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«Президенту Трампу решать, как называть Путина. И, конечно, для нас он — враг. И, конечно, для нас он — убийца. И, думаю, для большинства людей в мире он — убийца, потому что он убивает», — сказал он.

Зеленский также предположил, что восприятие Путина как друга или просто знакомого может создавать у него ощущение отсутствия должного давления.

«Если говорить о Путине так, словно он чей-то друг или просто знакомый, то, конечно, он не ощущает себя убийцей. Он не чувствует достаточного давления. Не знаю, зеленый это для него свет или красный, чтобы двигаться дальше, но он не сбавляет оборотов», — подчеркнул он.

18 ноября президент США Дональд Трамп, встречая Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне, воскликнул: «Кто он? Он мой друг».

Комментируя этот инцидент журналистам, президент США сказал, что ничего не может с этим поделать, поскольку давно знает главу Кремля.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию, в которой договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС. Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.

После встречи Путин обвинил Киев в нежелании заканчивать войну и заявил, что Украина должна пойти на компромиссы, предложенные американцами еще до саммита на Аляске. Он намекнул на вывод Сил обороны с Донбасса — удерживать который, по утверждению диктатора, «нет смысла».