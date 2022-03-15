Агрессивные планы еще не развалились. Принятых против России санкций недостаточно — Зеленский 15 марта, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что принятых против России санкций недостаточно (Фото:Justin Tallis/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятых против России санкций недостаточно.

«Принятых санкций недостаточно, хотя мы благодарны вам всем. Очень агрессивные планы России еще не развалились», — сказал он.

По его словам, этот вопрос надо решать пока Росия не пошла дальше.

«Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть», — сказал он.

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