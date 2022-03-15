Агрессивные планы еще не развалились. Принятых против России санкций недостаточно — Зеленский

15 марта, 15:55
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Зеленский заявил, что принятых против России санкций недостаточно (Фото:Justin Tallis/Pool via REUTERS)

Зеленский заявил, что принятых против России санкций недостаточно (Фото:Justin Tallis/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятых против России санкций недостаточно.

«Принятых санкций недостаточно, хотя мы благодарны вам всем. Очень агрессивные планы России еще не развалились», — сказал он.

По его словам, этот вопрос надо решать пока Росия не пошла дальше.

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«Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть», — сказал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Зеленский Санкции Война России против Украины

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