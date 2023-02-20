Зеленский — о попытках Макрона говорить с Путиным: Бесполезный диалог, пустая трата времени 20 февраля, 10:18 Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский считает попытки французского коллеги Эммануэля Макрона продолжать общаться с диктатором Владимиром Путиным «пустой тратой времени».

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

Зеленского спросили, соглашается ли он с тем, что Макрон, который недавно заявил, что выступает за поражение России в войне против Украины, но не поддерживает «полный разгром», пытается оставлять открытым контакт с главой Кремля.

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«Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон тратит свое время. Я пришел к выводу, что мы не способны изменить отношение России. Если они решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения», — ответил президент Украины.

По его словам, когда против РФ ввели экономические санкции, «были те, кто обвинял нас в изоляции России, но это была неправда». Зеленский убежден: «маргинализировало Путина» решение начать полномасштабную войну против Украины.

Ранее Зеленский говорил, что Макрон изменил позицию по поводу «недопустимости унижения России». В ходе визита украинского лидера в Париж 9 февраля президент Франции предложил провести мирную конференцию для прекращения войны против Украины на основе формулы мира Зеленского.