«Они решили оккупировать нас». Пока о переговорах с Россией и речи быть не может — Зеленский 23 августа, 19:57 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

На данный момент о переговорах с Россией не может быть и речи, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время саммита Крымской платформы президент подчеркнул, что диалога не будет, пока Россия не прекратит обстреливать украинские города и убивать украинцев.

«Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Нарративы, которые Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно… Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, которые сопровождаются кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме «таких», — сказал он.

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По его словам, о переговорах россияне не думают и никогда не думали.

«Они приняли решение оккупировать нашу страну», — констатировал президент.

22 августа постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Кремль исключает мирное соглашение о прекращении войны против Украины. Москва ожидает затяжную войну.

Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что Путину сейчас очень нужны переговоры, поэтому он будет пытаться «играть» — торговаться захваченными территориями, то раскручивать, то притормаживать эскалацию, искать контакты на Западе и так далее.



До этого украинский президент говорил, что переговоры невозможны из-за того, что Россия не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить Украину.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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