«Самый важный сигнал». Все боятся смерти, но никто не боится Россию — Зеленский

23 августа, 14:31
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все боятся смерти, но никто не боится страну-агрессора Россию.

По словам главы государства, "ничего нового, что Россия может сделать что-то специально на эти дни".

«Я думаю, что ни для кого не новости. Мы понимаем, как они поступают, как они всегда провоцируют. Я думаю, вопрос не в том, что эти великие люди, одним из которых является Анджей Дуда, которые приезжали к нам, что они не боятся. Я думаю, что все боятся смерти. Никто не желает умирать. Но никто не боится Россию. И это самый важный сигнал», — сказал Зеленский.

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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев во вторник, 23 августа.

В ходе визита состоятся переговоры Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также делегаций Украины и Польши. Они будут посвящены ситуации в Украине, ее военной, экономической и гуманитарной поддержке, а также двустороннему сотрудничеству.

https://www.youtube.com/watch?v=DDX13wPbNSE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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