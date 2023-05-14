Украине нет смысла вести переговоры с коллективом под названием «Путин» — Зеленский 14 мая, 18:25 Зеленский заявил, что с Путиным и его сторонниками невозможно договориться (Фото:REUTERS / Lisi Niesner)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российским диктатором Владимиром Путиным и его окружением невозможно договориться, поэтому нет смысла вести переговоры.



Об этом он сказал в интервью Washington Post.

«Смотрите, мы имели дело с разными Путиными. Это совсем разный набор черт в разные периоды. Путин не один, у Путина есть свита. Они приняли соответствующие решения. В 2019 году их коллективный организм — Кремль во главе с Путиным — сказал, что „да, возможно, мы найдем дипломатическое решение“. Я этого очень хотел. В 2020 или 2021 году весь этот коллективный разум еще что-то придумывал в своих головах, но не пошел с нами на диалог и не сделал все, о чем мы с ними договорились в 2019 году», — отмечает Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что окружения Путина также несет ответственность за начатую в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины.

«Нельзя сказать, что Путин один начал полномасштабную войну в 2022 году. И было бы, честно говоря, просто обидно за всех погибших людей. Они несут за это огромную коллективную ответственность. И потому я просто не готов с ним говорить. Я не готов говорить с этим коллективом. Не потому, что кто-то упрямый, а потому, что они избрали путь уничтожения Украины — полномасштабную войну. Поэтому мы не можем никого освободить от ответственности. Есть коллектив, и он ответственный за захватническую войну — полномасштабную, хорошо продуманную войну с желанием уничтожить все живое», — говорит президент.

Он подчеркнул, что Путин и его чиновники уверяли, что вторжения не будет.

«Они обещали — и не только Украине, а всем лидерам — что не вторгнутся. То есть, мы имеем дело с людьми, с которыми, с одной стороны, невозможно договориться, потому что они не будут договоренности выполнять. Нет смысла. А с другой стороны, эти люди являются убийцами и террористами, поэтому нельзя просто поддаваться их требованиям. Так было в начале войны, когда нам ставили ультиматумы. Это все. Я считаю, что Украине нет смысла вести переговоры с этим коллективом под названием „Путин“», — подытожил Зеленский.