Зеленский ответил, давят ли на Украину касательно переговоров с Россией 23 февраля, 17:14 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Давление на Украину с предложением начать мирные переговоры с РФ бессмысленно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 февраля.

По его словам, давление на Украину было больше до войны, а после начала полномасштабного вторжения всем понятно, что Россия — не государство, а террористическая организация, пришедшая убивать и захватывать территории.

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"Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", - сказал глава государства на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский заявил, что «давить на нас невозможно».

«Хочет ли кто-нибудь? Да. Я не уверен, что эти фамилии меняются, но эти люди меньше говорят вслух, и это прекрасно, они больше понимают, с кем у них раньше был диалог», — сказал он.

По словам главы государства, цель России – захват территории Украины.

«Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу», - сказал Зеленский.