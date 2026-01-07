Зеленский прокомментировал готовность России к перемирию: крутит носом, но некоторые наши партнеры могут его открутить

Президент Владимир Зеленский заявил, что США ведут переговоры с Россией и проговаривают различные варианты по прекращению огня. Пока РФ «крутит носом», но партнеры Украины достаточно сильны и могут «нос открутить, если захотят».

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает NV.

Глава государства отметил, что Москва пока не настроена на перемирие. Однако он подчеркнул, что международные партнеры Украины имеют достаточные инструменты влияния, чтобы склонить РФ к реальным шагам.

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«Американцы точно ведут переговоры с „русскими“, проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто: пока что Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят», — заявил Зеленский.

7 января президент отметил, что пока не получил от западных партнеров четкого ответа на вопрос, будут ли они защищать Украину в случае повторного нападения страны-агрессора и имеют ли готовый план действий.

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, представители ЕС, НАТО, Турции и нескольких других стран. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации издания Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.