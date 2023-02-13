Лидеры Европы поддерживают начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году — Зеленский

13 февраля, 23:45
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Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские институты и лидеры Европы поддерживают начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в текущем году.

«У нас есть четкая поддержка со стороны европейских институций и европейских лидеров нашей цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры по членству Украины в ЕС», — заявил президент.

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Он отметил, что сейчас очень чувствуется, что цели Украины по вступлению в ЕС «становятся реальностью». Глава государства отметил, что во время визита в Брюссель у него состоялись встречи со всеми лидерами Европы и серия разговоров с европейскими лидерами — «максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации».

«С каждым лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора. Я благодарю за это всех наших партнеров», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/WCGCAJDhHkM
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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Европейский Союз уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины в ЕС.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока.

Тогда Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

https://www.youtube.com/watch?v=KIWw9DsNI0s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Владимир Зеленский

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