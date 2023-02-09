Зеленский заявил, что ему приходится постоянно заставлять Шольца предоставлять оружие Киеву 9 февраля, 17:44 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему приходится постоянно заставлять канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять оружие Киеву, убеждая, что Берлин таким образом помогает всей Европе.

В интервью Spiegel глава государства заявил, что отношения Украины с Германией развиваются волнообразно — «то вверх, то вниз» и нынешняя фаза является «сложной» из-за прений о поставках основных боевых танков.

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«Я заставляю его помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — сказал Зеленский.

В то же время Зеленский поблагодарил Германию за поставку ЗРК Iris-T, которая «спасла много жизней».

Также президент раскритиковал глав европейских государств и правительств, у которых он каждый день просил оружие и введение санкций.

«Если все знали, что Путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему не ввели санкции? Абсолютно смешно, когда вы все публично заступаетесь за нас и все еще любите уклоняться от санкций или отказываться от оружия», — сказал он.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германия оказывает Украине самую большую помощь из всех стран Европейского Союза.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.