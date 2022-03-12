Ожидайте новый пакет санкций. Российская экономика не переживет эту войну — Зеленский

12 марта, 14:09
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Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская экономика не переживет эту войну.

«Ожидаем новый пакет санкций в Европе против Российской Федерации, чтобы поощрить ее к миру. Миру на нашей земле. Чтобы понять: их экономика просто не переживает эту войну», — сказал он.

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https://www.youtube.com/embed/1A_TJkEue34

11 марта президент США Джо Байден в новом обращении сообщил, что США запрещают поставки в Россию предметов роскоши, а также откажутся от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Зеленский Санкции Война России против Украины

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