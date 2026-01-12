Президент Владимир Зеленский заявил, что разработанные документы по двусторонним договоренностям с США «во многом уже готовы к подписанию».

Об этом он сказал в понедельник, 12 января.

«Мы договариваемся с представителями Президента Трампа о графиках встреч — наши документы во многом уже готовы к подписанию. Рассчитываем, что формат Давоса в этом году будет достаточно результативным именно с точки зрения наших отношений с партнерами и нашего восстановления после российских ударов», — отметил президент.

Реклама

Президент подчеркнул необходимость тщательного анализа каждого документа экономических соглашений, чтобы обеспечить полный учет интересов Украины.

«Понимаем, что американская сторона постоянно общается с Россией, и в том числе — по базовому документу для окончания войны. Это политический документ, и мы сформулировали наше видение — то, что может сработать реально», — добавил он.

Отдельно глава государства обратил внимание на отсутствие ответа от России относительно завершения войны.

«Поведение и риторика российская вообще не свидетельствуют, что они хотят закончить эту войну или готовятся к этому. Каждый это видит. Это зависит исключительно от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки и Президента Соединенных Штатов, что выберет Россия: мир или дальнейшую войну. Именно поэтому опции давления на агрессора должны оставаться на столе — все опции давления», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

9 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация и президент Владимир Зеленский готовы отправиться в США для продолжения переговоров по гарантиям безопасности, если будет приглашение со стороны Вашингтона.

8 января Зеленский сообщал, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на самом высоком уровне с участием Трампа.