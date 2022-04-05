Гарантии безопасности: Украине нужны серьезные игроки, которые готовы дать оружие и от которых зависит санкционная политика — Зеленский 5 апреля, 10:34 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для гарантий безопасности Украине нужны серьезные игроки, которые готовы включиться в случае необходимости.

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«Пока мы не получили перечень тех гарантий или перечень тех стран, которые готовы 100% включиться, — это важный момент. Нам не нужно иметь 40 стран мира, готовых по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам это не нужно. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика», — сказал он.

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По словам президента, нужно, чтобы в первую секунду, пока даже не было пули, а была угроза со стороны РФ, круг этих государств соединился и в течение суток-трех дней заблокировали, «просто под колбу загнали» государство, угрожающее Украине.

Зеленский заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины есть важнейшие элементы.

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«Есть актуальные вопросы, вопросы гарантий безопасности и для нас там есть важные элементы, для меня лично. Кто эти люди, которые гарантируют нам безопасность, какую безопасность гарантируют, будет ли это выполняться, насколько возможно, когда один из этих участников РФ после Бучи и так далее, возможно ли в это верить в принципе. То есть, насколько это юридически весомо и мощно», — сказал он.

Глава государства заявил, что есть многие страны, которые хотят присоединиться.

«С Францией, США, Германией, Туречинной, Великобританией, с Польшей начали работу — они очень хотят присоединиться, Италия, Израиль, есть Ирландия, есть много друзей, которые хотят присоединиться», — сказал он.

По его словам, все эти разные страны готовы гарантировать разное.

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