Зеленский заменил Хомчака на переговорах в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский заменил главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщили в Администрации президента, глава государства принял решение, что участие Хомчака на данный момент не актуально.
Вместо него в подгруппе по безопасности будет участвовать в переговорах заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.
При этом в администрации президента подчеркнули, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.
В среду, 5 июня, также состоятся переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они пройдут впервые после смены власти в Украине с участием представителей новоизбранного главы украинского государства.
Накануне Зеленский анонсировал участие Хомчака в переговорах.