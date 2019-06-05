Мустафа Найем
У меня плохие новости
Андерс Аслунд
Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США
Тарас Березовец
После убийства мальчика. Пять главных выводов
Ульяна Супрун
Хронический стресс на работе. Как избежать эмоционального выгорания
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский заменил Хомчака на переговорах в Минске

Вчера, 10:33
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский заменил Хомчака на переговорах в Минске - фото

Штаб ООС

Вместо Хомчака представлять Украины в Минске будет генерал-майор Богдан Бондарь

Президент Украины Владимир Зеленский заменил главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщили в Администрации президента, глава государства принял решение, что участие Хомчака на данный момент не актуально.

Вместо него в подгруппе по безопасности будет участвовать в переговорах заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

При этом в администрации президента подчеркнули, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

В среду, 5 июня, также состоятся переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они пройдут впервые после смены власти в Украине с участием представителей новоизбранного главы украинского государства.

Накануне Зеленский анонсировал участие Хомчака в переговорах.

Теги:   Владимир Зеленский Руслан Хомчак Война на Донбассе Минск

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Вчера, 17:14

img
Стратегия госдолга Украины построена на прогнозе девальвации гривни до 30,7 грн/$ к концу 2022 года
Футбол

Вчера, 23:48

img
Определился первый финалист Лиги наций — видео
Политика

Вчера, 23:45

img
Ющенко выдвинули подозрение в деле о выведении Межигорья из госсобственности — Лещенко

ТОП 3

Геополитика

4 июня, 21:35

img
В Еврокомиссии прокомментировали первую встречу Юнкера с Зеленским
12313
Геополитика

4 июня, 18:13

img
Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский
7148
Геополитика

Вчера, 06:03

img
Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы — Bloomberg
6742