Зеленский заменил Хомчака на переговорах в Минске Вчера, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Вместо Хомчака представлять Украины в Минске будет генерал-майор Богдан Бондарь Штаб ООС

Президент Украины Владимир Зеленский заменил главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщили в Администрации президента, глава государства принял решение, что участие Хомчака на данный момент не актуально.

Вместо него в подгруппе по безопасности будет участвовать в переговорах заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

При этом в администрации президента подчеркнули, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

В среду, 5 июня, также состоятся переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они пройдут впервые после смены власти в Украине с участием представителей новоизбранного главы украинского государства.

Накануне Зеленский анонсировал участие Хомчака в переговорах.