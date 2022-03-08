Зеленский: я давно охладел к вопросу НАТО после того, как мы поняли, что Альянс не принимает Украину 8 марта, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Зеленский сказал, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку Альянс не выражает готовности принять Украину (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку Альянс не выражает готовности принять Украину и опасается конфронтации с РФ, начавшей войну против Украины.



«По НАТО, я к этому вопросу давно охладел после того, как мы поняли, что НАТО не принимает Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом», — сказал Зеленский в интервью ABC News.

Что касается переговоров с Россией и требований Кремля, которые там ставятся как условие окончания начатой Россией войны, то Зеленский считает, что они не должны быть ультимативными.

«Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Это не обо мне. Это о людях, которые меня избрали [президентом]», — сказал глава государства.

24 февраля Россия пошла на полномасштабное вторжение на территорию Украины. Началу войны РФ против Украины предшествовала речь Владимира Путина, в которой он заявил о проведении «военной операции», объявив ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. Война длится уже 13-й день, и за это время РФ продемонстрировала своими действиями, что она ведет захватническую войну против украинского народа.

Российские чиновники неоднократно повторяли, что Россия требует от Украины сложить оружие, провести демилитаризацию и денацификацию, а также закрепить внеблоковый статус и невступление в НАТО в Конституции и признать ранее оккупированные РФ территории. Россия же обещает закончить начатую ею же войну против Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.