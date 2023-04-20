Зеленский сегодня выступит перед Конгрессом Мексики — Reuters 20 апреля, 05:13 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, выступит по видеосвязи перед Конгрессом Мексики.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два мексиканских источника.



Обращение Зеленского к нижней палате Конгресса состоится по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной.

Видео дня

Президент Германии и посол США в Мексике ранее пытались убедить мексиканское правительство встать на сторону Украины против России. Попытки повлиять на общественное мнение в Мексике по поводу войны в Украине привели к некоторым заметным размолвкам в Конгрессе.