Зеленский сегодня выступит перед Конгрессом Мексики — Reuters

20 апреля, 05:13
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, выступит по видеосвязи перед Конгрессом Мексики.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два мексиканских источника.

Обращение Зеленского к нижней палате Конгресса состоится по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной.

Видео дня

Президент Германии и посол США в Мексике ранее пытались убедить мексиканское правительство встать на сторону Украины против России. Попытки повлиять на общественное мнение в Мексике по поводу войны в Украине привели к некоторым заметным размолвкам в Конгрессе.

Читайте также:
«Такие истории вдохновляют». Дмитрий Кулеба рассказал, как украинским военным установили бионические протезы в Мексике
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мексика Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X