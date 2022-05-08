«Расскажет о ситуации в Украине». Сегодня лидеры стран G7 проведут видеоконференцию с президентом Владимиром Зеленским 8 мая, 06:45 Цей матеріал також доступний українською Встреча глав МИД стран Большой семерки (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Phil Noble/Pool)

Сегодня, 8 мая, лидеры стран Большой семерки проведут видеоконференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Видеоконференцию анонсировала 6 мая представительница правительства Германии Кристиана Хоффманн.

В настоящее время Германия председательствует в G7. Кроме нее, странами-участницами Большой семерки являются Канада, Франция, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Видео дня

Хоффман напомнила, что 8 мая — это «историческая дата окончания Второй мировой войны в Европе».

По ее словам канцлер Германии Олаф Шольц «будет освещать текущие вопросы, в частности ситуацию в Украине», а президент Украины Влдимир Зеленский «доложит о текущей ситуации в своей стране»

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