«Пусть помощь будет Копенгагенским критерием тех, кто побеждает». Зеленский выступил перед парламентом Дании — фото, видео 21 августа, 11:10 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Фолькетинг — парламент Дании — в понедельник, 21 августа, где выступил перед его членами.

Это транслировал Офис президента.

Зеленского встретили громкими овациями. Он поблагодарил датчан за все предоставленное оружие — от противокорабельных ракет Harpoon и машин для разминирования до истребителей F-16, которые Копенгаген пообещал передать Киеву накануне.



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Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

«Российское зло открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем они хотят понести эти страдания дальше в Европу и мир. Я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит. Международное право не удастся реанимировать, каждая демократия мира может стать мишенью либо для ракет, либо для наемников, либо для дестабилизации. Я уверен, вы это чувствуете. Но Украина таки выстоит», — заявил президент.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин, принимая решение о полномасштабном вторжении, верил «только в длину колонн своей бронетехники и насилие — и именно поэтому он слабее».

Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

«Мы верим в нечто другое, поэтому и становимся сильнее вместе с вами. Верим в человеческую солидарность, которая обернулась лидерством. Вашим лидерством[…] Я благодарю тебя, Дания, за то, что помогаешь Украине стать непреодолимой», — подчеркнул Зеленский, упомянув, что Копенгаген уже помогает с восстановлением, в частности Николаева.

Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Президент подчеркнул, что украинцы и датчане «всегда будут беречь свою свободу и никогда не потеряют веры в человечность, помогая друг другу выстоять, что бы ни произошло».

«Пусть это будет еще одним нашим Копенгагенским критерием . Критерием тех, кто побеждает», — добавил он.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.

