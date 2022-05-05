Зеленский — парламенту Дании: «Именно сейчас в Украине решается, как будут жить люди в Европе» 5 мая, 01:07 Цей матеріал також доступний українською Война не собирается останавливаться на украинской земле — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Дании в годовщину ее освобождения от нацистов во время Второй мировой войны.



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В своей речи украинский лидер отметил, что отмечаемый Данией день был мечтой о свободе и мире, которая стала реальностью.

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«Пять лет. Именно в этот день завершились пять долгих лет оккупации страны нацистами. Они проиграли. А свобода победила. Жизнь победила. Дания и весь мир тогда праздновали и надеялись, что столь жестокая война станет последней и больше никому не захочется разрушить мир», — напомнил Зеленский.

Президент Украины добавил, что в тот день были надежды, что больше не будет чувства смертельной опасности, что можно избавиться от военных привычек и что сирены воздушной тревоги больше не будут звучать, чтобы известить о близкой угрозе.

Тем не менее, отметил Зеленский, война снова пришла. Она здесь и сейчас, в Украине, и не собирается останавливаться на украинской земле, став такой же жестокой, как и та война, победу в которой все мы вспоминаем каждый год в мае.

«Я помню, как обращался к вам и к Фолькетингу на 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Я говорил тогда, что Россия применила против нашей страны 1370 ракет. На сегодняшний день — уже 1993 ракеты. Просто представьте, сколько жизней они унесли. Большинство из них ударило по невоенным объектам.

Тогда, 29 марта, я говорил вам, что российские оккупанты разрушили 773 образовательных объекта в нашей стране. А на сегодняшний день — уже вдвое больше. 1584. Это детские сады, школы, университеты. Вот против чего воюет российская армия в Украине.

Захватчики убили уже 220 украинских детей. И это мы еще не знаем, что в оккупированных районах. Но когда я обращался к вам в прошлый раз, в перечне убитых детей было 144 фамилии. Вы видите, как растут эти страшные цифры. Было 144. Теперь — 220 убитых детей! Они даже не успели почувствовать, что такое жизнь", — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что российское государство еще не готово остановить войну и мечтает о захвате Украины и других европейских стран, а также о том, что свобода в Европе должна исчезнуть, но, отметил он, их мечты не должны сбыться.

«Должна сбыться мечта о мире. Наша и ваша мечта. Так же, как это было 77 лет назад. Именно сейчас и именно в Украине решается, как будут жить люди на нашем континенте. Будет ли мир.

Не только у нас, а у наших соседей, у нас с вами. Зло не знает, что такое государственные границы. Тирания никогда не останавливается на захвате только одной страны. Вспоминайте, что Европе по силам сделать так, чтобы этот страшный перечень убитых детей не рос. Никогда снова", — резюмировал Зеленский.

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