Зеленский выступил на азиатском саммите по безопасности. Анонсировал документ с G7, в котором будут выписаны гарантии для Украины 11 июня, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 июня, выступил по видеосвязи на азиатском саммите по безопасности Диалог Шангри-Ла, который проходит в Сингапуре.

Среди прочего он подчеркнул: российская пропаганда пытается распространять в странах Азии и не только дезинформацию о том, что война России против Украины — это «что-то о НАТО, о роли Америки». Однако это о глобальных вещах, а не только о Европе.

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«Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни как в XIX веке и даже раньше[…] Если бы не было международного права, а крупная рыба ела мелкую, мелкая ела бы креветок, нас бы не было», — заявил Зеленский, цитируя первого сингапурского премьера Ли Куан Ю.

Президент призвал остановить Россию, сломав ее способность блокировать моря с помощью введения санкций. По словам Зеленского, миру предстоит «жестокий продовольственный кризис и голод», в частности во многих странах Азии и Африки, из-за российской блокады портов, если Россия не почувствует последствий ограничительных мер.

Зеленский анонсировал документ, который Украина готовит вместе со странами Большой семерки и другими государствами, чтобы определить гарантии безопасности (продовольственные, энергетические и территориальной целостности), которые могут помочь украинцам жить без страха.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что страны Азии также оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку, в частности, государства Персидского залива.



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