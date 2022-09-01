Зеленский обратился к участникам Венецианского кинофестиваля: Россия делает хоррор в Украине 189 дней

1 сентября, 04:49
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии 79-го Венецианского международного кинофестиваля (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии 79-го Венецианского международного кинофестиваля (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В среду, 31 августа, в Италии прошла церемония открытия 79 Венецианского международного кинофестиваля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам и гостям фестиваля с речью о войне России против Украины.

Он призвал деятелей культуры не быть безразличными к войне, развязанной Россией.

«Эта история вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматических ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне», — рассказал Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Венецианский кинофестиваль Война России против Украины

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