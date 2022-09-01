Зеленский обратился к участникам Венецианского кинофестиваля: Россия делает хоррор в Украине 189 дней 1 сентября, 04:49 Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии 79-го Венецианского международного кинофестиваля (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В среду, 31 августа, в Италии прошла церемония открытия 79 Венецианского международного кинофестиваля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам и гостям фестиваля с речью о войне России против Украины.

Он призвал деятелей культуры не быть безразличными к войне, развязанной Россией.



«Эта история вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматических ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне», — рассказал Зеленский.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.