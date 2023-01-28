Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, которые РФ использует для перевозки оружия и солдат

28 января, 21:49
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Зеленский подписал новые санкции против компаний и лиц, помогающих России (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский подписал новые санкции против компаний и лиц, помогающих России (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) санкции против лиц и компаний, которые Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.

Соответствующий указ, подписанный президентом, появился на сайте главы государства в субботу, 28 января.

В перечне всего 185 физических и юридических лиц.

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"Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использовано для нашей обороны", - сказал Зеленский в свежем вечернем видеообращении.

Видео дня

Он добавил, что украинские власти будут работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами.

«Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России. И, кстати, благодарю всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции» – добавил президент.

Редактор: София Лазарова

Теги:   СНБО Санкции против России Владимир Зеленский Железная дорога Санкции Ж/д перевозки Война России против Украины

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