Зеленский ввел санкции против атомной отрасли России 5 февраля, 22:19 Зеленский ввел санкции против атомной отрасли РФ (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против атомной отрасли России.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение СНБО по санкциям против атомной отрасли России. Это не последнее решение по этой их отрасли", - сказал Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье, 5 февраля.

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Всего санкции вводятся против 200 компаний. Среди них, в частности, РОСАТОМ, представители которого незаконно находятся на оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре.

Зеленский отметил, что смысл этого санкционного шага состоит также в том, чтобы поддержать усилия украинских дипломатов по расширению глобальных санкций против атомной отрасли РФ.

"Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Российские ракеты неоднократно следовали траекториям над ядерными объектами Украины. Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие государства. Для создания соответствующих угроз суверенитету других государств", - сказал президент.

По его словам, достаточно причин, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями.

"И мы работаем над этим с нашими партнерами", – добавил он.