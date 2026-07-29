Сразу после Трампа: Зеленский сегодня встретится с Туском в Люблине
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил встречу с президентом Украины в Люблине (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 июля, проведет встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Встреча состоится в польском Люблине, ее подтвердила канцелярия Туска.
«Сегодня во второй половине дня в Люблине премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой обсуждения станут итоги его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении канцелярии польского премьера в X.
28 июля Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе встречи в Белом доме обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины.
Встреча Зеленского и Трампа длилась около часа. Позже сам Трамп заявил, что переговоры с украинским президентом прошли «очень хорошо».
Также Владимир Зеленский в интервью изданию Axios рассказал, что во время встречи с Трампом попросил предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для систем ПВО Patriot для отражения российских атак на украинские объекты энергетики. Трамп пообещал «попытаться помочь».