Сразу после Трампа: Зеленский сегодня встретится с Туском в Люблине

Встреча состоится в польском Люблине, ее подтвердила канцелярия Туска.

«Сегодня во второй половине дня в Люблине премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой обсуждения станут итоги его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении канцелярии польского премьера в X.

Реклама

28 июля Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе встречи в Белом доме обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины.

Встреча Зеленского и Трампа длилась около часа. Позже сам Трамп заявил, что переговоры с украинским президентом прошли «очень хорошо».

Также Владимир Зеленский в интервью изданию Axios рассказал, что во время встречи с Трампом попросил предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для систем ПВО Patriot для отражения российских атак на украинские объекты энергетики. Трамп пообещал «попытаться помочь».