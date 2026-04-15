Зеленский сегодня встретится с кронпринцем Норвегии и посетит Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 апреля, продолжит свой визит в Норвегию , где встретится со спикером парламента Масудом Гаракхани, с лидерами политических партий, а также с кронпринцем Норвегии Гоконом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет Интерфакс-Украина .

После этого Зеленский отправится в Италию, где запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.

По словам Никифорова, встреча Зеленского с Мелони состоится примерно в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву), после чего планируются заявления для медиа.

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14 апреля Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где украинский лидер и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию об оборонном сотрудничестве.

Также Зеленский накануне посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. На совместной пресс-конференции Мерц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины с системами ПВО, дронами и боеприпасами.