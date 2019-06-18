Зеленский встретился со Штайнмайером в Берлине Сегодня, 16:33 Цей матеріал також доступний українською АП Владимир Зеленский АП

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Встреча проходит в резиденции Бельве в Берлине.

Президент Украины прибыл с супругой Еленой Зеленской. Штайнмайер с супругой встретил гостей на крыльце.

Глава государства и его супруга оставили запись в книге для посетителей.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Ранее он уже провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.