Зеленский встретился со Штайнмайером в Берлине
Сегодня, 16:33
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Встреча проходит в резиденции Бельве в Берлине.
Президент Украины прибыл с супругой Еленой Зеленской. Штайнмайер с супругой встретил гостей на крыльце.
Глава государства и его супруга оставили запись в книге для посетителей.
Напомним, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.
Ранее он уже провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.