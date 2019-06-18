Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Иван Верстюк
Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса
Сергей Фурса
Газпром тянет время. Чего ожидать Украине
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский встретился со Штайнмайером в Берлине

Сегодня, 16:33
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский встретился со Штайнмайером в Берлине - фото

АП

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Встреча проходит в резиденции Бельве в Берлине.

Президент Украины прибыл с супругой Еленой Зеленской. Штайнмайер с супругой встретил гостей на крыльце.

Глава государства и его супруга оставили запись в книге для посетителей.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Ранее он уже провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.

Теги:   Франк-Вальтер Штайнмайер Германия Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 16:20

img
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео
Страны

Сегодня, 07:39

img
Стала известна причина смерти экс-президента Египта
Экономика

Сегодня, 08:40

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль

ТОП 3

Политика

Сегодня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
12869
Политика

Вчера, 19:24

img
Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн
11878
Геополитика

Вчера, 07:31

img
Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС
8414