Об этом глава государства сообщил в Telegram 19 ноября.

По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые должны стать реальным сдерживающим фактором для России. Он также подчеркнул, что сотрудничество Украины, Европы и США в рамках переговорного процесса становится более тесным.

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Президент отметил, что Киев рассчитывает на помощь Вашингтона в организации первой многосторонней встречи на уровне переговорных групп при полноценном участии европейских представителей.

«Обсудили возможные параметры такой встречи и повестку дня. Нужно работать быстро, и со стороны Украины подход именно такой. Чем активнее будет продвигаться диалог, тем больше шансов достичь реального прогресса», — добавил он.

12 ноября после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве Виткофф заявил, что к следующему раунду переговоров присоединится и Европа. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Однако в Кремле такой формат не подтвердили. Помощник Путина Юрий Ушаков 16 ноября заявил, что участие Европы с Москвой не согласовывалось и что, возможно, сначала придется провести еще один или несколько раундов в трехстороннем формате.

19 ноября на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Шэньчжэне Путин заявил, что не возражает против участия европейцев в переговорах, но выдвинул условие: сначала они должны приехать в Москву и обсудить свои предложения с российской стороной.