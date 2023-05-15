Зеленский прилетел на вертолете в резиденцию премьера Британии. Переговоры с Сунаком стартовали 15 мая, 12:17 Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:UK Prime Minister/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию Чекерс премьер-министра Великобритании Риши Сунака в понедельник, 15 мая.

Фото британский лидер опубликовал в Twitter.

Вертолет с Зеленским приземлился возле загородного дома премьера примерно в 50 км от Даунинг-стрит. Как пишет BBC, прежде чем зайти в резиденцию они пожали друг другу руки.

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«Ваша поддержка — это уже многое для нас. Вы многое сделали — вы, ваше правительство и Его величество король, и, конечно, ваш народ. Мы благодарны от всего сердца, украинцы, наши солдаты», — заявил Зеленский.

Фото: Rishi Sunak/Twitter

По словам Сунака, в одной из комнат Чекерс, где они стояли с президентом Украины, бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилл произнес много известных речей. Он заявил, что «храбрость и сила духа Зеленского и Украины — вдохновение для всех нас».

BBC сообщает, что лидеры уже начали переговоры, которые продлятся два часа.



Это второй визит Зеленского в Британию с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Лондон уже анонсировал передачу Киеву сотен ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракет ПВО. Также летом Великобритания начнет тренировать украинских пилотов.

