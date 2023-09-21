Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке

21 сентября, 00:31
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Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом в Нью-Йорке. Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Об этом пишет Офис президента.

Отмечается, что глава государства поблагодарил ФРГ за весомую долговременную поддержку Украины в противодействии агрессии России, отдельно отметив недавние оборонные пакеты, предоставленные Германией, и вклад в усиление противовоздушной обороны нашей страны.

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Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях сил обороны Украины. Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и функционирования «зернового коридора». Глава государства подчеркнул, что получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы.

Зеленский также проинформировал канцлера ФРГ о подготовке очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов Украинской формулы мира, а также Глобального саммита мира.

Президент Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, выступил на заседании Совета Безопасности ООН и призвал реформировать организацию, в частности лишить страну-агрессора Россию права вето и увеличить количество постоянных членов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Военная помощь Война в Украине Украина-Германия Владимир Зеленский Олаф Шольц Война России против Украины

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