Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке 21 сентября, 00:31 Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом в Нью-Йорке. Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Об этом пишет Офис президента.

Отмечается, что глава государства поблагодарил ФРГ за весомую долговременную поддержку Украины в противодействии агрессии России, отдельно отметив недавние оборонные пакеты, предоставленные Германией, и вклад в усиление противовоздушной обороны нашей страны.

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Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях сил обороны Украины. Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и функционирования «зернового коридора». Глава государства подчеркнул, что получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы.

Зеленский также проинформировал канцлера ФРГ о подготовке очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов Украинской формулы мира, а также Глобального саммита мира.

Президент Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, выступил на заседании Совета Безопасности ООН и призвал реформировать организацию, в частности лишить страну-агрессора Россию права вето и увеличить количество постоянных членов.

