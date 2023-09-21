Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке
Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом в Нью-Йорке. Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.
Об этом пишет Офис президента.
Отмечается, что глава государства поблагодарил ФРГ за весомую долговременную поддержку Украины в противодействии агрессии России, отдельно отметив недавние оборонные пакеты, предоставленные Германией, и вклад в усиление противовоздушной обороны нашей страны.
Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях сил обороны Украины. Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и функционирования «зернового коридора». Глава государства подчеркнул, что получение дополнительных мощностей противовоздушной обороны позволит укрепить защиту черноморских портов и исторического наследия Одессы.
Зеленский также проинформировал канцлера ФРГ о подготовке очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов Украинской формулы мира, а также Глобального саммита мира.
Президент Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, выступил на заседании Совета Безопасности ООН и призвал реформировать организацию, в частности лишить страну-агрессора Россию права вето и увеличить количество постоянных членов.