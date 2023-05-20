На полях саммита G7. Зеленский встретился с канцлером Германии и президентом Франции в Хиросиме 20 мая, 16:02 Зеленский и Шольц (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Хиросиме с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Соответствующее сообщение опубликовал Макрон и немецкое издание Bild в Telegram.

«Самолет в цветах Французской Республики прибыл в Хиросиму. На борту украинская делегация, которая прибыла на G7, чтобы работать с нами и нашими партнерами. За победу Украины. За возвращение мира в Европе», — написал лидер Франции в Twitter.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что руководители государств говорили о важности поддержки Францией коалиции истребителей и участия страны в миссии по подготовке украинских пилотов.

Президент Украины отметил приоритетность реализации украинской формулы мира и привлечения к этому процессу как можно большего количества стран.

«Обсудили первые результаты визита в Германию. Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получит от Германии», — написал Зеленский в Telegram после встречи с Шольцем.

20 мая Владимир Зеленский прилетел в Хиросиму на саммит Большой семерки. Президент Украины уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и британским премьером Риши Сунаком.

21 мая Зеленский примет участие в сессии «мира и стабильности» с участием лидеров G7 и приглашенных стран, которые не являются членами Большой семерки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита в Хиросиму.

Также Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.