Зеленский встретился с президентом Европейского совета 20 сентября, 01:15 Зеленский встретился с Шарлем Мишелем (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Офис Президента.



«Лидеры обсудили состояние выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии относительно членства Украины в ЕС. Глава государства проинформировал президента Европейского совета о ситуации на поле боя. В этом контексте стороны подчеркнули важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС», — говорится в сообщении.

Видео дня

Стороны также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 19 сентября, выступил на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где напомнил мировым лидерам о преступлениях страны-агрессора России, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.