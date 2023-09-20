Зеленский встретился с президентом Европейского совета

20 сентября, 01:15
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Зеленский встретился с Шарлем Мишелем (Фото:president.gov.ua)

Зеленский встретился с Шарлем Мишелем (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Офис Президента.

«Лидеры обсудили состояние выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии относительно членства Украины в ЕС. Глава государства проинформировал президента Европейского совета о ситуации на поле боя. В этом контексте стороны подчеркнули важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС», — говорится в сообщении.

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Стороны также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 19 сентября, выступил на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где напомнил мировым лидерам о преступлениях страны-агрессора России, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Европейский совет Генеральная ассамблея Владимир Зеленский Шарль Мишель

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