Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии

21 мая, 06:22
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Владимир Зеленский и Джоко Видодо (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский и Джоко Видодо (Фото:president.gov.ua)

Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проинформировал Видодо о ходе боевых действий в Украине. Он привлек его внимание к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

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Он призвал президента Индонезии содействовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей.

Отмечается, что Видодо приветствовал продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию украинской формулы мира.

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Зеленский также выразил благодарность Индонезии за готовность поддержать усилия по восстановлению Украины и поблагодарил Видодо за приглашение принять участие в саммите G20 в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена украинская формула мира.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Индонезия Война в Украине Владимир Зеленский

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