Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии 21 мая, 06:22 Владимир Зеленский и Джоко Видодо (Фото:president.gov.ua)

Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский проинформировал Видодо о ходе боевых действий в Украине. Он привлек его внимание к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

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Он призвал президента Индонезии содействовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей.

Отмечается, что Видодо приветствовал продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию украинской формулы мира.

Зеленский также выразил благодарность Индонезии за готовность поддержать усилия по восстановлению Украины и поблагодарил Видодо за приглашение принять участие в саммите G20 в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена украинская формула мира.