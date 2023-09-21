«Откровенный и конструктивный разговор». Зеленский впервые встретился с президентом Бразилии

21 сентября, 02:00
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Зеленский с президентом Бразилии Лулой да Силвой (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский с президентом Бразилии Лулой да Силвой (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Зеленский отметил, что президент Бразилии продолжит работу во встречах по украинской «формуле мира».

«Важная встреча с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над следующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира», — сказал Зеленский.

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Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира.

Ранее бразильский президент заявлял, что не хочет выбирать сторону в войне России против Украины, а стремится оставаться на стороне мира. Перед да Силва имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого отклонил приглашение главы Кремля приехать в Россию.

Наконец он осудил вторжение России в Украину. До этого он занимал нейтральную позицию.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Бразилия Владимир Зеленский Луиз Інасио Лула да Силва

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