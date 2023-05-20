В Японии Зеленский провел переговоры с премьером Италии Мелони

20 мая, 13:44
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Встреча Зеленского и Мелони в Хиросиме 20 мая (Фото:Скриншот из видео)

Встреча Зеленского и Мелони в Хиросиме 20 мая (Фото:Скриншот из видео)

В субботу, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во время своего визита в Хиросиму (Япония), где должен принять участие в саммите Большой семерки.

Об этом украинский президент написал в своем Telegram.

«Важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты визита в Италию, который состоялся 13 мая. Необходимо усовершенствовать способности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов», — подчеркнул Зеленский.

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20 мая Владимир Зеленский прилетел в Хиросиму на саммит Большой семерки. Президент Украины уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и британским премьером Риши Сунаком.

21 мая Зеленский примет участие в сессии «мира и стабильности» с участием лидеров G7 и приглашенных стран, которые не являются членами Большой семерки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита в Хиросиму.

Также Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Япония Большая семерка Италия Хиросима Владимир Зеленский Джорджия Мелони

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