В Японии Зеленский провел переговоры с премьером Италии Мелони 20 мая, 13:44 Встреча Зеленского и Мелони в Хиросиме 20 мая (Фото:Скриншот из видео)

Об этом украинский президент написал в своем Telegram.

«Важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты визита в Италию, который состоялся 13 мая. Необходимо усовершенствовать способности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов», — подчеркнул Зеленский.

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20 мая Владимир Зеленский прилетел в Хиросиму на саммит Большой семерки. Президент Украины уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и британским премьером Риши Сунаком.

21 мая Зеленский примет участие в сессии «мира и стабильности» с участием лидеров G7 и приглашенных стран, которые не являются членами Большой семерки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита в Хиросиму.



Также Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.