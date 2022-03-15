«Мы вам доверяем». Зеленский поблагодарил премьер-министров Польши, Словении и Чехии 15 марта, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Зеленский на встрече с главами правительств (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии. Он поблагодарил за помощь и поддержку.

«Я хочу поблагодарить, что они нам помогают. Это крепкая позиция. В такое время, когда многие даже амбассадоры покинули Украину из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Эти люди, лидеры европейских независимых государств ничего не боятся, больше боятся за нашу судьбу. Они здесь – это большой правильный мужественный шаг. Я уверен, что с такими друзьями и партнерами мы сможем победить. Самое главное, что эти люди, мы доверяем этим людям, говорим о гарантиях безопасности, о санкционной политике. Мы знаем стопроцентно, что все, что мы обсуждаем, дойдет до целей, нашей безопасности», — сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии.

Глава государства подчеркнул , что их визит в Киев сейчас – «мощное свидетельство поддержки».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша приехали в Киев на поезде 15 марта.

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