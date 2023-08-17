Зеленский встретился с новыми послами шести стран, принял верительные грамоты 17 августа, 23:00 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу, начавших дипломатическую миссию в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Торжественная церемония состоялась на территории Национального заповедника «София Киевская» в Киеве.

«Верные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу. И отдельный разговор с каждым из послов. Наши отношения. Наши общие возможности. Защита международного права», — написал Зеленский.

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Президент поблагодарил дипломатов за поддержку Украины и отметил, что провел отдельные переговоры с каждым из них. Темами обсуждений стали общие возможности и защита международного права.

Отдельное внимание было уделено вопросам объединения международных усилий вокруг Украинской формулы мира, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

В Офисе президента заявили, что с послом Германии обсуждались ключевые приоритеты в вопросе оборонной поддержки Украины, с послом Индонезии — усиление двусторонних отношений, а с послом Швеции — поддержку начала переговоров по членству Украины в ЕС в этом году.