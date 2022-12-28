Зеленский встретился с министром обороны Франции. Обсудили «практические шаги» для обороноспособности Украины

28 декабря, 20:25
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Владимир Зеленский встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорней (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорней (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Франции Себастьяном Лекорнем, который приехал в Украину впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны в среду, 28 декабря.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Во время встречи Зеленский рассказал французскому министру о ситуации относительно безопасности на фронте, оборонных потребностях Украины, украинской «формуле мира» и плановом проведении Глобального саммита мира. Также они обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности ВСУ при поддержке Франции и обменялись мнениями по евроинтеграции Украины.

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Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона, его жену Брижит Макрон и французов за поддержку украинцев. По его словам, во время благотворительного вечера во Франции во главе с первой леди Еленой Зеленской удалось собрать рекордную сумму для помощи Украине.

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«Отдельно хочу поблагодарить за Crotale и за Cseasar. И именно о защите нашего неба и об усилении нашей армии хотелось бы несколько месседжей передать», — добавил Зеленский.

Также Лекорню встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Этот визит — не только акт храбрости, он также демонстрирует мощную поддержку Франции. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая прекрасные системы французского производства для защиты нашей земли и неба», — говорится в его Twitter.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1608163558877003777?s=20&t=BoLyBmb1uS6QnTNpsgxGLQ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Франция ПВО Министр обороны Владимир Зеленский Crotale

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