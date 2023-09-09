Зеленский в Киеве встретился с главой МИД Японии: говорили о гарантиях безопасности 9 сентября, 15:09 Владимир Зеленский и Хаяши Йошимасу во время встречи в Киеве, 9 сентября 2023 года (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши, который находится с визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.



Хаяши и Зеленский во время встречи договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности для Украины.

«Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину», — написал Зеленский по итогам встречи.

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Министр до этого провел встречу с премьером Шмыгалем и представителями ведущих японских компаний, на которой говорили о японско-украинском сотрудничестве в сфере бизнеса и об инвестициях.

Японские предприниматели на встрече представили конкретные проекты сотрудничества, в частности, в сферах связи, инфраструктуры и медицины.

Говорили также о перспективах взаимодействия в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса и в гуманитарном разминировании.

Шмыгаль поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, финансовую и гуманитарную помощь и санкции против РФ.

Йошимаса Хаяши отметил, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украину, усиливать антироссийские санкции, помогать Украине в прохождении зимы.

Также Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования.

Министр иностранных дел Хаяши Йошимаса также посетил мемориал жертвам российского вторжения в Буче Киевской области, сообщили в японском посольстве.

В субботу, 9 сентября, министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса прибыл с визитом в Украину. Об этом визите стало известно только в день его приезда.

Это первый визит главы японского МИД в Украину с начала полномасштабной войны. В марте этого года в Украину приезжал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

