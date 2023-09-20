Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады 20 сентября, 06:30 Владимир Зеленский встретился с Мелани Жоли (Фото:twitter.com/melaniejoly)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом Жоли написала на своей странице в сети Х (Твиттер).



«Как всегда, приятно встретиться с Владимиром Зеленским. Канада гордится тем, что поддерживает бой Украины за свободу и ее стремление к миру. И мы никуда не уйдем», — сказала Жоли.

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