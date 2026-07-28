«Украине есть чем поделиться». Зеленский в США встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin

Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с командой оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили расширение сотрудничества, в частности совместное производство вооружений и обмен технологиями.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам президента, в ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в частности совместное производство вооружений и обмен технологиями.

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«Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни», — сказал Зеленский.

По его словам, на встрече также обсуждались возможности, касающиеся систем Patriot и других средств противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что украинская и американская команды уже работают над конкретными решениями, которые должны ускорить запуск совместного производства и усилить возможности по защите жизни украинцев.

Он также поблагодарил компанию за поддержку Украины.

28 июля Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопрос получения лицензий на производство перехватчиков для ЗРК Patriot.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме длилась около часа.

По информации журналиста DW, после визита Зеленского в США следующим шагом может стать визит в Киев спецпредставителей и посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для продолжения переговоров.

Издание Financial Times писало, что переговоры Зеленского с Трампом могут стать толчком к возобновлению дипломатических усилий по завершению войны. Кроме того, они могут повысить шансы Киева на получение дальнейшей военной помощи.