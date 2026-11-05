Зеленский обсудил с королем Испании усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI в его резиденции Сарсуэла. Об этом 5 ноября сообщил Офис главы государства.

Во время встречи Зеленский выразил соболезнования королю и испанскому народу в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей 28 октября в Толедо. В результате столкновения поездов погибли около 70 человек, еще более 100 получили ранения.

Реклама

Зеленский поблагодарил Испанию за всестороннюю помощь Украине и особо отметил личную поддержку со стороны Филиппа VI.

Президент также рассказал о последствиях ежедневных российских атак на украинские города и общины. Он подчеркнул, что Украина работает с международными партнерами над усилением противовоздушной обороны, и выразил надежду на дополнительную помощь со стороны Испании в виде ракет для систем ПВО.

Кроме того, стороны обсудили механизмы привлечения России к ответственности за агрессию против Украины. В частности, речь шла о создании Специального трибунала по преступлению агрессии и внедрении механизма выплаты репараций.

Ранее в тот же день Владимир Зеленский встретился в Мадриде с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру. Он обсудил с португальским коллегой, как страна может поддержать энергосистему и защиту жизни в Украине. Также речь шла о возможностях совместного производства оружия.

4 ноября президент Украины прибыл в Мадрид, где у него запланированы встречи и переговоры, касающиеся усиления украинской ПВО, развития оборонного сотрудничества и дальнейшей поддержки Украины.