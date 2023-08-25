Посланник Эрдогана. Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве

25 августа, 15:51
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Владимир Зеленский и Хакан Фидан (Фото:Hakan Fidan/X)

Владимир Зеленский и Хакан Фидан (Фото:Hakan Fidan/X)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве.

Соответствующие сообщения обнародовали Зеленский и Фидан в своих соцсетях.

Президент Украины сообщил об обсуждении важных вопросов, таких как формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира и риски блокирования Россией Черноморского зернового коридора.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции сообщали о планах Фидана посетить Украину.

Собеседники издания сообщили, что после трехдневного официального визита в Ирак, который министр Фидан начал во вторник, 22 августа, он отправится в Украину.

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Сообщалось, что он планирует обсудить с Зеленским эскалацию напряженности в Черном море, вторжение России в Украину и двусторонние отношения.

До этого Фидан также встретился с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым. В заявлении МИД сказано, что во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял о планах Фидана посетить Россию в ближайшие дни.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Турция Владимир Зеленский МИД Турции Формула мира

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