Посланник Эрдогана. Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве 25 августа, 15:51 Владимир Зеленский и Хакан Фидан (Фото:Hakan Fidan/X)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве.

Соответствующие сообщения обнародовали Зеленский и Фидан в своих соцсетях.

Президент Украины сообщил об обсуждении важных вопросов, таких как формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира и риски блокирования Россией Черноморского зернового коридора.

Видео дня

Ранее СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции сообщали о планах Фидана посетить Украину.

Собеседники издания сообщили, что после трехдневного официального визита в Ирак, который министр Фидан начал во вторник, 22 августа, он отправится в Украину.

Сообщалось, что он планирует обсудить с Зеленским эскалацию напряженности в Черном море, вторжение России в Украину и двусторонние отношения.

До этого Фидан также встретился с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым. В заявлении МИД сказано, что во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял о планах Фидана посетить Россию в ближайшие дни.