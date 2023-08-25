Посланник Эрдогана. Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве
Владимир Зеленский и Хакан Фидан (Фото:Hakan Fidan/X)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве.
Соответствующие сообщения обнародовали Зеленский и Фидан в своих соцсетях.
Президент Украины сообщил об обсуждении важных вопросов, таких как формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира и риски блокирования Россией Черноморского зернового коридора.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции сообщали о планах Фидана посетить Украину.
Собеседники издания сообщили, что после трехдневного официального визита в Ирак, который министр Фидан начал во вторник, 22 августа, он отправится в Украину.
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Сообщалось, что он планирует обсудить с Зеленским эскалацию напряженности в Черном море, вторжение России в Украину и двусторонние отношения.
До этого Фидан также встретился с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым. В заявлении МИД сказано, что во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял о планах Фидана посетить Россию в ближайшие дни.