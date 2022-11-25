Финансовая помощь и оборонные нужды. На Банковой раскрыли детали встречи Зеленского с главой МИД Британии 25 ноября, 14:37 Зеленский встретился с главой МИД Британии Клеверли во время его визита в Киев (Фото:ОП)

В Офисе президента Украины и в правительстве Великобритании раскрыли детали встречи Владимира Зеленского с британским министром иностранных дел Джеймсом Клеверли во время его визита в Киев 25 ноября.

На сайте британского правительства отметили, что Клеверли объявил о дополнительной поддержке Киева в размере 3 млн фунтов стерлингов Партнерскому фонду для устойчивой Украины для восстановления жизненно важной местной инфраструктуры.

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Великобритания также выделяет 5 млн фунтов стерлингов на реализацию инициативы по перевозке украинского зерна в другие страны.

Клеверли также напомнил, что Лондон передает Киеву дополнительные 35 автомобилей экстренных служб, в том числе 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин. Они должны поддержать гражданских, которые оказались в зоне боевых действий в Украине.

Великобритания планирует также усилить свою поддержку разминирования, увеличив ее финансовое обеспечение в этом году.

В пресс-службе главы украинского государства отметили, что Зеленский отдельно поблагодарил британское правительство за оборонную помощь Украине. Во время встречи с Клеверли ему передали информация об актуальных первоочередных оборонных нуждах Киева.

«Ваш визит проходит на фоне масштабного российского ракетного обстрела, который оставил всю Украину без света и воды. Но это вас не остановило. Спасибо. Мы знаем, что вы наши друзья и партнеры, и вы рядом с нами в это время. Украинцы никогда этого не забудут», — отметил украинский президент во время переговоров.

Он рассказал британскому министру о последствиях массированных ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины и подчеркнул важность выделения помощи на ее восстановление.

Зеленский также поблагодарил Лондон за поддержку резолюцию Генассамблеи ООН касательно механизма выплат Россией репараций Украине за нанесенный в результаты боевых действий и ракетных ударов ущерб.

Он также призвал Великобритания признать Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

«Это важно сделать именно сейчас, когда украинцы чествуют 90-ю годовщину Голодомора», — резюмировал Зеленский.

В пятницу, 25 ноября, Клеверли находится с рабочим визитом в Киеве. Он прибыл в Украину почти через неделю после визита в страну премьера Британии Риши Сунака.

Британия систематически поддерживает Украину с начала нападения РФ в конце февраля, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сунак продолжил курс на поддержку Киева.

После встречи с Зеленским он объявил, что его страна предоставит Украине новый пакет помощи на 50 млн фунтов для укрепления ПВО Украины, включающий 120 специальных зенитных пушек и РЛС.

9 ноября Великобритания заявила, что предоставит Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух». Они должны помочь отбивать атаки РФ на критическую инфраструктуру.

Также сообщалось, что Великобритания передаст украинским военным еще одну партию зимнего снаряжения, чтобы продолжить бороться с войсками РФ в условиях холодов.