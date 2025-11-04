Зеленский встретился в Киеве с представителями стран при НАТО: обсудили ПВО и давление на Россию

Зеленский призвал присоединяться к программе PURL все страны, которые еще не являются ее участниками (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 ноября, встретился в Киеве с представителями США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов при НАТО.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины и отметил вклад каждой страны.

Он также призвал присоединяться к программе PURL все страны, которые еще не являются ее участниками.

«Спасибо всем вам за то, что приехали в Украину, в Киев. Для нас это очень важно и символично, и, конечно, это очень важный сигнал поддержки. Спасибо вам, что Украина, украинцы могут рассчитывать на ваши страны, что мы можем рассчитывать на поддержку НАТО, на лидеров ваших государств. Это важно во время войны», — подчеркнул глава государства.

Участники встречи обсудили укрепление защиты украинской энергетики перед началом зимы, в частности закупку дополнительных систем ПВО, ракет к ним и усиление боевой авиации.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что продолжается согласование пакетов помощи для Украины на ноябрь и декабрь.

«Я хочу убедиться, что все работает, что военные получают все необходимое, что системы ПВО Patriot, ракеты PAC-3, PAC-2 доставляются как можно быстрее, чтобы вы могли защищать критическую инфраструктуру, когда приближается зима», — подчеркнул он.

Во время встречи также поднимался вопрос усиления давления на страну-агрессора Россию.

Зеленский поблагодарил США за санкции против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл, а также Евросоюз — за 19-й пакет санкций. Он призвал продолжить работу в этом направлении, чтобы заставить РФ к прекращению войны.