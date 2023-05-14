Зеленский встретился с членами Кабинета по безопасности ФРГ 14 мая, 20:25 Встреча с членами Кабинета по безопасности ФРГ (Фото:Офис президента)

В рамках официального визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Кабинета по безопасности ФРГ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К встрече, участие в которой принял также Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, присоединились вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер, министр экономического сотрудничества Шульце и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

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Зеленский подчеркнул, что такой формат встречи уникален и полностью соответствует высокому уровню взаимодействия, достигнутому между государствами. Он выразил благодарность Германии за всестороннюю помощь Украине с первых дней полномасштабной российской агрессии.

Зеленский отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия.

«С 24 февраля прошлого года со „сменой эпох“, как вы это точно сформулировали, коренным образом изменились и отношения между нашими государствами. От предоставления Украине гуманитарной помощи — до получения самых современных средств ПВО, артиллерии, БМП и боевых танков», — подчеркнул он.

Во время встречи речь шла о ключевых направлениях сотрудничества на международной арене, в частности о привлечении ФРГ к воплощению украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, содействия в реализации Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы Зерно из Украины.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. В Берлине он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

