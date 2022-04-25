Военная помощь, санкции и гарантии безопасности. В ОПУ подвели итоги переговоров Зеленского с Блинкеном и Остином во время их визита в Киев 25 апреля, 09:57 Цей матеріал також доступний українською Блинкен и Остин прибыли в Киев на встречу с Зеленским (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве, во время встречи обсудили ряд приоритетных вопросов.

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Как сообщили в Офисе президента, представители Украины и США подняли вопросы, приоритетные для воюющего государства — оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку украинского государства и гарантии безопасности.

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Зеленский отметил, что предоставленная США оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд. долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

«Это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников и защитниц, защищающих родную землю на передовой», — добавил украинский лидер.

Стороны также подчеркнули, что санкционная политика против России должна и дальше усиливаться.

«Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров», — добавил Зеленский.

В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. По словам Зеленского, Украина видит США лидером среди будущих стран — гарантов безопасности страны.

Накануне Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе, а президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.

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