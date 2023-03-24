«Признание поддержки». Зеленский в Киеве вручил главе МИД Литвы орден Ярослава Мудрого 24 марта, 20:28 Владимир Зеленский вручает Габриелюсу Ландсбергису орден Ярослава Мудрого III степени, 24 марта 2023 года (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве вручил главе МИД Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден Ярослава Мудрого III степени.

«За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине», — сообщил Зеленский на своей странице в Facebook, опубликовав видео вручения ордена.

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Ландсбергис, комментируя получение награды на своей странице в Twitter, назвал ее «признанием огромной, искренней и твердой поддержки, которую народ Литвы оказывает Украине».

"Я горжусь тем, что везу эту награду домой", - подчеркнул дипломат.

22 марта Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине, который составляет более 1,2% ВВП страны.

Страна также планирует в 2023 году обучить 1600 украинских военнослужащих.

21 марта в Литве начались новые курсы по разминированию для военных ВСУ.