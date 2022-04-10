Зеленский: Люди примут мир в любом случае, потому что все хотят, чтобы эта война закончилась 10 апреля, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступает за завершение войны путем подписания мирного договора с Россией (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев должен вести мирные переговоры с Россией, несмотря на то, что это трудно делать на фоне многочисленных преступлений российских военных против украинского народа.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом Зеленский сказал в интервью Associated Press. По его мнению, войну России против Украины следует завершить, заключив договор, но не ценой сдачи независимости или национальных интересов.

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«Если мы говорим не эмоционально, хотя это сложно, мы должны понимать: любая война кончается миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру. До окончания войны и именно из этого мы должны делать выводы», — считает Зеленский.

«Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет и нет людей. Для этого важно остановить эту войну. Сложно, эмоционально сложно. Сложно с точки зрения желаний – потому что никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали твой народ. Как муж, как отец, я все это прекрасно понимаю. Мы должны не упускать возможностей, если они будут у нас, на дипломатическое решение этого вопроса. Их терять нельзя. Мы не должны решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну, решать за них, говорить "нет мы не готовы говорить потому, что это убийцы"», - добавил президент.

Зеленский уверен, что украинцы примут завершение войны по переговорному пути.

«Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. На наших условиях – условиях независимости Украины, но тем не менее. Каждая семья что-то потеряла, есть люди, которые потеряли детей, и я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях и в любое время, потому что это большая рана и трагедия — потерять близких и родных людей», - сказал глава государства.

Переговоры России и Украины: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась. Основной темой обсуждений является нейтральный статус Украины.

Москва требует от Киева отказаться от планов вступить в НАТО и закрепить в Конституции нейтральный и безъядерный статус. Кремль оправдывает свою захватническую войну против Украины стремлениями государства вступить в Альянс, хотя там неоднократно отмечали, что у Украины нет перспективы вступления в ближайшее время.

После завершения очередного раунда переговоров 29 марта в Стамбуле украинские переговорщики озвучили подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины в обмен на отказ от НАТО. Украинская сторона предлагает заключить договоры с ключевыми странами Совета Безопасности ООН по гарантиям безопасности, как для стран НАТО. В частности, речь идет о Великобритании, Китае, США, Франции, Турции, Германии, Польше и Израиле, к ним могут при желании присоединиться другие страны.

Предполагается, что механизм гарантий будет таким: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство над Украиной. Предлагаемые гарантии безопасности временно не будут работать в ОРДЛО, оккупированном Крыму и Севастополе.

Гарантии должны быть в форме договора, подписанного и ратифицированного парламентами всех стран-гарантов. Пока что переговоры с возможными странами-гарантами продолжаются.

Украинская и российская делегации обсуждают возможность организации встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, в частности, Швейцария, Турция и Израиль предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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