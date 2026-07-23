«Получил предложения». Зеленский рассказал о возможном визите в США в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, рассказал о своем недавнем разговоре с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовкесвоего возможного визита в США , который должен состояться «в ближайшее время».

Об этом глава украинского государства 23 июля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Киеве, сообщает Суспільне.

По словам президента Зеленского, основными темами переговоров в ходе встреч с американскими официальными лицами станет поиск путей прекращения войны РФ против Украины.

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Глава украинского государства, в частности, рассказал, что во время недавней беседы с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, они обсуждали идеи по продолжению переговоров.

«Что касается американцев, мы обсудили, что может быть несколько идей. Я понимаю, о каких идеях идет речь, их мне вчера кратко представили, поскольку разговор был долгим, но по телефону, без лишних деталей. Я получил соответствующие предложения, мы будем обсуждать их с американцами. Я постараюсь, чтобы мы это сделали в ближайшее время», — заявил президент Зеленский.

22 июля Суспільне со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, що президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность дипломатической поездки в США в июле.

Во время визита Владимир Зеленский посетит церемонию похорон сенатора Линдси Грэма и проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщили источники.

Переговоры о завершении войны России против Украины — что известно

Трехсторонние переговоры Украины, США и России приостановились еще в феврале 2026 года — после начала войны в Иране. 7 мая в Кремле заявили, что считают такой формат переговоров нецелесообразным, пока Украина не выведет войска из подконтрольной части Донбасса.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, призвав закончить войну «в формате между вами и нами» и предложив личную встречу, полное прекращение огня и обмен пленными по принципу «всех на всех». Путин ответил, что письмо написано «с элементами хамства», и отказался от встречи.

Позже стало известно, что в мае с санкции Путина в Киев приезжал олигарх Роман Абрамович — на встрече Зеленский повторил, что Украина не пойдет на уступки касательно ухода с Донбасса.