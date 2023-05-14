Зеленский отреагировал на информацию WP по поводу его «желания» захватить территорию РФ и подорвать трубопровод Дружба 14 мая, 13:49 Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото:REUTERS / Lisi Niesner)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Washington Post, в которой журналисты обнародовали информацию о якобы планах Украины оккупировать российские села, заявив, что он «никуда не проникает».

Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем в Германии в ходе своего визита в Германию.

На вопрос журналиста, отвечает ли действительности сообщение, что Украина планирует проникнуть на российскую территорию, чтобы иметь лучшие позиции в войне, Зеленский заявил: «Что касается „проникновения“… Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю».

Видео дня

Он назвал утверждения WP «фантазиями».

Ссылаясь на секретные данные Пентагона, Washington Post сообщал о том, что во время совещаний «за закрытыми дверями», президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить часть России и взорвать трубопровод Дружба, нефть через который получает Венгрия.

По их данным, глава государства предлагал захватить российские населенные пункты, чтобы получить больше рычагов на кремль. Также Зеленский был недоволен действиями Венгрии и выдвигал идею парализовать местную промышленность, взорвав нефтепровод Дружба. Именно из-за этого трубопровода Венгрия получает нефть из РФ.

В воскресенье, 14 мая, Зеленский встретился со Штайнмайером в резиденции немецкого президента — дворце Бельвю. Позже в соцсетях он сообщил, что они обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной.